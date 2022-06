Courtisé par Arsenal et par le FC Barcelone, Raphinha pourrait finalement se diriger vers Chelsea. Les Blues seraient parvenus à trouver un accord avec Leeds concernant une indemnité de transfert comprise entre 60 et 65 millions d’euros.

Depuis son départ du Stade Rennais en octobre 2020, Raphinha n’a cessé de progresser en évoluant sur les pelouses de Premier League. Auteur d’une seconde saison correcte malgré les difficultés entrevues par Leeds dans l’élite du football anglais, le Brésilien a inscrit 11 buts et délivré 3 passes décisives en 36 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Des prestations qui ont suffi à convaincre Arsenal et le FC Barcelone de parier sur lui. Néanmoins, et alors que le Brésilien aurait noué un accord verbal avec les Catalans, il se dirigerait désormais vers Chelsea.

D’après les informations de The Athletic et de Fabrizio Romano, Chelsea aurait conclu un accord avec Leeds autour d’une indemnité de 60 à 65 millions d’euros. Les Blues n’ont désormais plus qu’à convaincre le Brésilien de les rejoindre à Londres.