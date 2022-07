Révélation de ces dernières années au FC Nantes, Randal Kolo Muani est parti libre en direction de l’Eintracht Francfort. Un nouveau défi qu’il est impatient de relever.

« Mes nouveaux coéquipiers m’ont déjà raconté quelques trucs. Mais en dehors du terrain, je n’ai pas encore vu grand-chose de la ville. Je suis quelqu’un qui est souvent chez lui pour se concentrer pleinement sur le football. Ma vitesse et ma capacité à me déplacer sur les ailes font partie de mes points forts. Techniquement, je peux aussi apporter ma contribution au jeu. Et pourquoi ne pas marquer quelques buts ? J’arrive dans une équipe intacte. C’est maintenant à moi de travailler dur et d’apporter tout cela. Nous voulons gagner des matches et remporter des titres ensemble. J’espère que nous vivrons des années de succès », a confié Randal Kolo Muani pour le site officiel de l’Eintracht Francfort.

Formé au FC Nantes, Randal Kolo Muani est une grande perte pour les Canaris dans l’optique de disputer l’Europe la saison prochaine. En 87 rencontres disputées, le Français a inscrit 23 buts et délivré 16 passes décisives avant de quitter libre l’écurie nantaise. A 23 ans, il était un jeune prospect sur lequel le FC Nantes aurait pu miser pour de nombreuses années.