Adil Rami estime que le duo Mbappé-Messi est idéal pour mener le PSG jusqu’aux sommets cette saison.

Nouvel arrivant en Ligue 1 cet été, Adil Rami a donné son avis sur le transfert historique de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Dans un entretien publié sur le site officiel de la Ligue 1, le nouveau défenseur de Troyes avoue qu’il redoute déjà ses retrouvailles avec le sextuple Ballon d’Or.

« Certes, je n’ai jamais gagné, mais il y a eu des matchs nuls (3), et j’ai récupéré 4 ou 5 maillots de lui (rires). Le pire, c’est qu’avec Séville on a gagné une fois 2-1 à la maison face à son Barça (le 3 octobre 2015) et j’étais blessé. (Il réfléchit) Oh là là, douze matchs quand même… Il était trop fort. A l’époque, il était toujours dans mon dos, en position de hors-jeu, puis il se replaçait doucement, il touchait la ligne médiane, repartait et trouvait toujours Pedro en relais. C’était incroyable. Maintenant, il est davantage dans un rôle de passeur, donc c’est plus facile pour les défenseurs, on peut l’attendre. Je ne pense pas qu’il soit encore capable de faire ses slaloms de débutant. D’ailleurs, comme je suis un grand fan de Kylian Mbappé et que j’espère profondément qu’il aura un Ballon d’Or, je suis content qu’il soit resté au PSG. Pas pour moi, car je n’aime pas les joueurs comme lui qui atteignent leur pointe de vitesse en quelques secondes, mais parce que Lionel Messi va le régaler. Sincèrement, si Kylian comprend les appels qu’il doit faire, ça va faire très mal, Messi saura faire la passe au bon moment et parfaitement la doser. »