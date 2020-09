Nouvelle recrue du FC Séville, Ivan Rakitic est revenu sur son retour avec le club andalou.

“Le FC Séville et moi, nous nous sommes rencontrés à nouveau à un moment idéal. J’ai mes meilleures années devant moi. C’était le bon moment pour les deux parties. Nous avons parlé au téléphone avec Julen Lopetegui. Nous aurons plus de temps dans les prochains jours. Il m’a souhaité la bienvenue. Je viens pour travailler, me battre et faire de mon mieux.” A expliqué l’international croate lors de sa présentation.