Courtisé par le Paris Saint-Germain qui serait prêt à débourser 70 millions d’euros pour se l’accaparer, Rafael Leao pourrait rapporter gros aux finances lilloises. Le LOSC récupérera 15% du montant de sa vente.

Le LOSC semble avoir fait une très belle affaire avec Rafael Leao. Enrôlé libre en août 2018, les Dogues l’ont cédé un an plus tard au Milan AC pour 29,5 millions d’euros. Une somme loin d’être dérisoire qui pourrait encore s’accentuer dans les mois à venir. Le Paris Saint-Germain serait très intéressé par le profil de l’attaquant portugais et serait prêt à formuler une offre particulièrement élevée qui pourrait remplir les caisses lilloises. En effet, les Dogues, grâce à une clause négociée lors de sa vente, récupéreront, quoiqu’il advienne, 15% du montant de transfert de Rafael Leao. Une opportunité que ne manquera pas de saisir Olivier Létang.

Après une période d’adaptation délicate, Rafael Leao s’est enfin révélé au grand jour et confirme les belles promesses entraperçues lors de son passage au LOSC. En 32 rencontres disputées toutes compétitions confondues, il a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives. Des prestations qui attisent les convoitises de plusieurs écuries à travers l’Europe. Plus que le Milan AC, le grand gagnant dans ce deal pourrait être le LOSC.