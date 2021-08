En fin de contrat avec le club turc de Galatasaray, Radamel Falcao devrait s’engager avec le Rayo Vallecano dans les dernières heures du mercato.

D’après les informations du média argentin TyC Sports, Radamel Falcao est actuellement à Madrid pour passer sa visite médicale et signer dans la foulée un contrat d’un an, plus une année supplémentaire en option, avec le club du Rayo Vallecano. Actuellement 10e de Liga, le club du quartier de Vallecas pourrait réussir un joli coup en enrôlant le buteur colombien de 35 ans dans les dernières heures du mercato estival.

Ancienne superstar de l’Atlético Madrid, où il aura inscrit 70 buts en 91 matchs, va faire son grand retour dans la capitale espagnole après plus de 8 ans. Resté un long moment à l’AS Monaco, Falcao avait rejoint Galatasaray en 2019, une fois son contrat avec le club de la Principauté terminé.