Cueillie d’entrée, l’Équipe de France à su se relever ce mardi mardi face à la Suède. Et ainsi aller chercher la cinquième victoire, 4-2, pour la Ligue des Nations. Alors, quels sont les Tops et les Flops de Pierre Ménès de cette sixième journée ?

Portugal samedi, Suède mardi. Tout roule pour les Bleus. Qualifiés avant même de jouer leur dernier match, les hommes de Didier Deschamps ont réussi leur dernière visite au Stade de France. Une victoire 4-2 face aux nordiques, et ils terminent cette campagne de Ligue des Nations avec la manière. Même si tout n’a pas été parfait, la plupart s’en sont très bien tirés. Comme le montrent les notes d’après match de Pierre Ménès, et pour une fois, il n’y a pas vraiment de Flop. D’autant plus étonnant, quand on connait la personne qui en est à l’origine.

Des Flops ? Pas vraiment

Alors passons vite sur les moins bons, où plutôt moins inspirés de la soirée selon le consultant. La note la plus basse a été attribué à Antoine Griezmann, qui obtient un 5, « il n’a absolument pas pesé sur le jeu des Bleus. (..) mais en contre partie, il a beaucoup apporté défensivement, notamment cette passe de la tête pour Lloris en fin de match. Mais il est évident qu’il doit beaucoup mieux faire. »

Auteur d’un match en dents de scie, Paul Pogba a aussi hérité de la note moyenne. « Sa prestation vaut (3) en première mi-temps et (7) en deuxième. C’est bien de lui faire jouer trois matchs en six jours, mais il a mis du temps à se mettre en route dans une première période où il était incroyablement lent et peu inspiré. Après le repos, il a été beaucoup mieux, plus tranchant dans ses prises de balle et ses passes » a laché Pierre Ménès.

Des Tops à la pelle

Thuram, Kimpembe, Pavard, des Tops il y en avait beaucoup. Mais si on ne devait en retenir qu’un, celui qu’il faudrait choisir, ce serait Olivier Giroud. « Il m’a vraiment étonné » a écrit le consultant sur son blog. Double buteur, il s’est montré particulièrement en jambes ce mardi. « Un but plein de spontanéité du pied gauche et un autre d’une jolie tête plongeante. Le voilà à 44 buts en Bleu. Comme d’habitude, on l’a enterré après le Portugal et comme d’habitude, il a ressuscité le match d’après », un super match qui lui vaut la note de 8. Man of the Match.

Mais comme on n’a pas envie d’en retenir qu’un seul. Et que, comme à la cantine, on aime bien le rab, soulignons aussi la prestation de Rabiot, Adrien de son prénom. Le duc est donc de retour. Et quel retour. Brillant contre le Portugal, il a confirmé contre la Suède. « On tient notre grand gagnant de ce rassemblement. En première période, il a couru pour Pogba avec un timing très juste dans tous ses choix. Il s’est complètement fondu dans le collectif et s’est montré vraiment très intéressant. »

