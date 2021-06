Les joueurs de l’équipe de France connaissent le montant des primes qu’ils toucheront selon leur parcours à l’Euro. Le barème fixé par la Fédération française de football (FFF) est le même que celui prévu lors du Mondial 2018.

«Il n’y a pas à discuter des primes » expliquait le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, jeudi 27 mai, dans une interview donnée au Parisien. Et pour cause : rien de change. « On reste sur le système déjà mis en place lors des précédentes compétitions. Les joueurs se partagent 30 % de la dotation globale versée par l’UEFA. Et ensuite ils font ce qu’ils veulent de la somme. »

En effet, depuis le Mondial 2014 au Brésil, la FFF a instauré un système de répartition auquel elle n’a plus touché depuis. Suivant ce modèle, la somme finale qui termine dans la poche de chaque joueur des Bleus dépend donc de la compétition (Euro ou Coupe du monde) et du parcours réalisé.

Autour de 350.000 € en cas de victoire finale

Concernant l’Euro, le détail est le suivant : l’UEFA prévoit, au total, une enveloppe de 371 M€ répartis sur l’ensemble des 24 équipes engagées lors de la phase de groupes. Tous les pays qualifiés toucheront donc au minimum 9,25 M€. Une somme qui gonflera selon le parcours de chaque équipe. Une victoire en phase de groupes rapporte 1,5 M€ supplémentaire. Un match nul 750.000 €. En cas de qualification pour les 8es de finale, la FFF percevra 2 M€ en plus, puis 3,5 M€ si les Bleus accèdent aux quarts de finale, 5 M€ de plus en cas de demie. Si la France remporte la compétition, elle touchera un chèque de 10 M€ en plus, contre un chèque de 7 M€ si elle échoue en finale.

Ainsi, si les Bleus réalisent un parcours sans faute, la Fédération empochera 34 M€. Dans ce cas de figure, les 26 joueurs se partageront donc 10,2 M€. Un peu moins de 400.000 € chacun, auquel il faut également retrancher la part laissée par les joueurs aux autres membres du staff, ce qui situerait la prime finale de chacun aux alentours de 350.000 €. À noter qu’en cas d’élimination dès la phase de groupe, aucune prime d’objectif ne sera versée aux 26 Bleus. Ce n’est qu’à compter des 8es de finale que ce système de répartition prendra forme.

En 2018, les Bleus avaient touché environ 550.000 € chacun pour leur titre de champion du monde. La FFF avait augmenter la part de 30 % initialement prévue. Et le groupe était alors constitué de 23 joueurs.