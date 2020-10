Le site officiel de la Ligue 1 a dévoilé le classement de l’âge moyen des effectifs de première division.

Nice est l’effectif qui possède l’âge moyen le plus jeune de Ligue 1 avec 23 ans et 285 jours de moyenne. Le PSG est lui classé dans les plus vieux (15ème) avec 26 ans et 244 jours. L’Olympique de Marseille se classe à la 18e place avec une moyenne de 27 ans et 101 jours. Pour finir ce classement, Montpellier a l’effectif le plus expérimenté 27 ans et 308 jours.

L’âge moyen des effectifs de Ligue 1 Uber Eats*

OGC Nice : 23 ans et 285 jours

AS Saint-Etienne : 23 ans et 319 jours

Stade de Reims : 24 ans et 152 jours

AS Monaco : 24 ans et 154 jours

Olympique Lyonnais : 24 ans et 176 jours

Stade Brestois 29 : 25 ans et 57 jours

LOSC : 25 ans et 57 jours

FC Metz : 25 ans et 211 jours

FC Nantes : 25 ans et 329 jours

Stade Rennais F.C. : 25 ans et 339 jours

Dijon FCO : 26 ans et 56 jours

RC Lens : 26 ans et 90 jours

Nîmes Olympique : 26 ans et 112 jours

RC Strasbourg Alsace : 26 ans et 211 jours

Paris Saint-Germain : 26 ans et 244 jours

Angers SCO : 26 ans et 322 jours

FC Lorient : 27 ans et 10 jours

Olympique de Marseille : 27 ans et 101 jours

Girondins de Bordeaux : 27 ans et 137 jours

Montpellier Hérault SC : 27 ans et 308 jours

*joueurs ayant été sur une feuille de match