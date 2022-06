Révélation du Napoli cette saison, Victor Osimhen est particulièrement courtisé notamment par la Premier League et la Liga. Néanmoins, il ne révèle aucune information sur son futur.

« Mon avenir ? J’ai des offres de la Premier League et de la Liga, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment pour en parler. Tout peut arriver, mais pour l’instant, je veux juste me détendre avec ma famille et recharger mes batteries. Quand le bon moment sera venu, je parlerai de mon avenir », a déclaré Victor Osimhen devant la presse.

Après une année d’adaptation délicate, Victor Osimhen a retrouvé ses habitudes lilloises pour sa deuxième saison en Italie. Avec 18 buts et 6 passes décisives en 32 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Nigérian attise les convoitises à travers l’ensemble du continent. Néanmoins, recruté à prix d’or en septembre 2020, il est difficile d’imaginer que Naples ne le laisse partir pour une somme inférieure à 75 millions d’euros.