Thomas Tuchel pourra notamment compter sur la présence de Marco Verratti pour aller chercher des points sur la pelouse de Manchester United mercredi soir.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain n’aura pas le droit à l’erreur face à Manchester United s’il veut encore se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et pour faire face aux Red Devils, Thomas Tuchel pourra s’appuyer sur quelques retours. Laissé au repos ce week-end contre Bordeaux (2-2), Marquinhos et Keylor Navas devraient être opérationnels pour le déplacement dans le nord de l’Angleterre. Le milieu de terrain italien Marco Verratti devrait également faire son retour dans le onze de Tuchel. La seule inconnue reste le poste de latéral gauche où Layvin Kurzawa et le jeune Mitchel Bakker sont en concurrence.

Côté Manchester United, la grande question porte sur la présence ou non d’Edinson Cavani. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG, auteur d’un doublé ce week-end face à Southampton, pourrait débuter la rencontre aux côtés de Bruno Fernandes et Marcus Rashford.

La composition probable du PSG :

Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker ou Kurzawa – Verratti, Paredes, Rafinha ou Herrera – Di Maria, Mbappé, Neymar.