L’ amitié que le joueur du PSG entretient encore avec Karim Benzema est bien connue. L’attaquant du Real Madrid a cherché son ami et a attendu la fin du match pour parler de ce qui s’est passé et de ce qui est en route.

Marca rapporte que Kylian Mbappé et Karim Benzema se sont rejoints pour discuter après le match. La conférence a duré 15 minutes dans un salon VIP de Santiago Bernabeu, mais on en ignore la précision du contenu de l’échange. La mère du footballeur du PSG était également présente, qui a regardé le match avec l’avocat de l’attaquant et qui est ensuite entrée dans la zone réservée aux joueurs. Selon le journal, les deux hommes de cette confrontation ont eu une discussion courtoise au cours de laquelle ils ont debriefé du match, et évoqué l’avenir du joueur parisien. Mbappé ne masquait pas sa déception au sortir du match, mais est resté respectueux en saluant les membres du personnel madrilène et en leur parlant en espagnol.

Les arguments du club parisien pour convaincre son attaquant de rester s’amaigrissent de plus en plus après la nouvelle bévue de la veille. L’association des deux attaquants français fait de plus en plus rêver les supporters madrilènes, qui ont d’ailleurs entonné des chants en l’honneur du numéro 7 parisien après la rencontre. L’ex monégasque avait également salué la plupart des joueurs madrilènes après le coup de sifflet final, résigné mais acceptant la défaite. Tous ces indices qui prouvent de plus en plus la probabilité de voir Kylian Mbappé porter a tunique madrilène la saison prochaine.