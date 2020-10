Star de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo ne sera pas disponible pour le choc du soir à venir en Ligue des Champions face au FC Barcelone.

Testé positif au coronavirus, le Portugais a donné des nouvelles concernant son état de forme et se montre plutôt rassurant.

“Je me sens bien et en bonne santé.” A-t-il posté sur son compte Twitter. Comme une manière d’afficher sa frustration de manquer ce choc dans le Piémont. Rappelons que CR7 est absent depuis plus d’une semaine suite au covid.