L’UEFA a dévoilé le onze-type de la Ligue des champions 2019-2020. Quatre joueurs du Bayern Munich mais aussi quatre du Paris Saint-Germain la composent.

Manuel Neuer dans les buts, Joshua Kimmich en défense, Serge Gnabry sur l’aile et Robert Lewandowski en attaque représentent le Bayern. Côté PSG, on retrouve Marquinhos et Presnel Kimpembe en défense centrale, Juan Bernat latéral gauche et Angel Di Maria en attaque. Le onze est complété par le milieu Marcel Sabitzer (RB Leipzig), l’attaquant Raheem Sterling (Manchester City) et le buteur Erling Haaland (Borussia Dortmund). Ni Neymar ni Mbappé dans cette équipe-type !