Pas une semaine sans que la rumeur prenne de l’ampleur. Il n’y a pas de fumée sans feu. Lionel Messi n’a jamais été aussi proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Tous les voyants sont au vert.

Lionel Messi, en fin de contrat avec le FC Barcelone, rejoindra-t-il libre le PSG la saison prochaine ? Le sextuple Ballon d’Or argentin, âgé de 33 ans, a seul le pouvoir de prendre cette décision. Du côté du club parisien, il n’y a aucun doute : les portes lui sont grandes ouvertes. Voici quatre indices forts qui plaident pour ce transfert.

Les mots de Leonardo

Ne nous y trompons pas, lorsque le directeur sportif du PSG ne dément pas, c’est qu’il est sur le coup. Leonardo a fait ce week-end un réponse diplomatique en affirmant que « Lionel Messi est un joueur du FC Barcelone et par respect il ne faut en parler ». S’il n’était pas question de recruter La Pulga, « Leo » ne se serait pas privé de l’affirmer. Souvenons-nous qu’au sortir du mercato estival prolongé jusqu’au 5 octobre dernier, Leonardo avait avoué sur le plateau du Canal Football Club que le recrutement de Messi l’avait « titillé ». Cette fois, le Brésilen va vraiment prendre le dossier en mains. La machine est même sans doute déjà lancée !

L’attitude de Neymar

On a beaucoup commenté les déclarations du Brésilien dans la presse argentine, affirmant que son souhait le plus cher était de jouer à nouveau avec Lionel Messi. Mais plus que les mots, c’est l’attitude de Neymar qui pourrait peser lourd dans ce dossier. Lors de l’été 2019, le Carioca a tout fait pour retourner au Barça. Il sait aujourd’hui que le club catalan n’a pas consenti les efforts nécessaires pour le rapatrier. Désormais, il n’y a plus de doute dans l’esprit du « Ney » : pour retrouver Messi, il faut… que ce dernier rejoigne le PSG. C’est dans ce contexte que le Brésilien négocie actuellement les termes de sa prolongation de contrat à Paris. Le recrutement de Messi serait la garantie de voir Neymar accepter un nouveau bail.

Le casse-tête Mbappé

Les négociations pour la prolongation de Kylian Mbappé sont moins avancées que celles en cours avec Neymar. Le Français n’a pas abandonné son rêve de rejoindre le Real Madrid. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’attaquant sera en position de force l’été prochain, à un an de l’échéance. Son intérêt tactique contrarie les plans du PSG, qui ne peut pas se permettre d’attendre les bras croisés la décision de son génie français. Poser une option forte sur Lionel Messi dès maintenant est donc aussi une façon d’anticiper un départ possible de Kylian Mbappé.

Merci la pandémie

La crise de la Covid-19 ne frappe pas avec la même force les clubs historiques tels que le Real Madrid et le FC Barcelone, qui n’ont pas recruté cet été, et les « nouveaux riches » du football mondial, dont le PSG et ses fonds qataris font partie. Mieux, la crise a eu pour effet de suspendre le Fair Play Financier ! Une aubaine pour QSI. Rappelons que le problème du Qatar, émirat gazier, n’est pas l’état de ses finances… mais la présentation des comptes du club pour entrer dans les cas du FPF. Les principaux sponsors du PSG sont le groupe Accor, dont le Qatar est un actionnaire majeur, la compagnie aérienne Qatar Airways ou encore Ooredoo, une entreprise de télécommunications… qatarienne. La crise mondiale n’a nullement affecté le cours du gaz, qui a atteint un point haut au mois de novembre. S’il y a bien un club dans le monde qui peut s’offrir le salaire géant de Lionel Messi (80 M€ bruts par saison), c’est bien le PSG !