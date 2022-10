Drôle de sortie de celui qui fut à un moment donné le défenseur central le plus cher de l’histoire du football. Elliaquim Mangala ne se sent pas cramé et se pense capable de faire une carrière à la Benzema.

Actuellement joueur au FC Chômage, Mangala entretient son physique tout autant que son moral. Après un passage cata à Saint-Etienne qui est en train de descendre en rappel (sans baudrier) vers le fond de Ligue 2, le joueur de 31 ans espère toujours signer un contrat pro à nouveau. Un évènement récent lui a ouvert les yeux : le Ballon d’Or de Karim Benzema.

« Je suis sur le marché, il faut le savoir, et pas du tout en fin de carrière. La meilleure opportunité pour moi va arriver, je le sais. (…) À 31 ans, on est un gamin, a estimé dans L’Équipe celui qui a un jour été le défenseur central le plus cher du monde. Karim Benzema est bien Ballon d’Or à 34 ans après avoir été l’ennemi public. Aujourd’hui, je me dis que je peux jouer jusqu’à 40 ans sans problème. Je peux remonter au plus haut. Ça vaut pour tout le monde. Le parcours de Karim, c’est un message. »