Sergio Ramos au PSG ce n’est pas un long fleuve tranquille. En interview pour Amazon Prime, celui qui est resté plusieurs mois au gymnase s’est confié sur cette situation.

« J’ai eu des moments de solitude, très difficiles. Il y a de nombreuses heures dans la salle de gym, avec le physiothérapeute, le préparateur physique. Nous avons en permanence des pensées négatives, qui nous font parfois douter » a confié Sergio Ramos.

Cependant, le joueur se sent prêt : « Je croie en mon travail, je me suis concentré sur le fait de redonner au club la confiance qu’il m’avait accordée, j’espère atteindre mon meilleur niveau. Je peux continuer à jouer encore quatre ou cinq ans, le plus important est que ma tête tienne le coup, j’espère que je n’ai plus de problèmes physiques. »

