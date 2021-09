Le champion du monde 2014 avec l’équipe d’Allemagne Philip Lahm évoque le club du Paris Saint-Germain. Il le compare même à un monument de la capitale française.

« La Samaritaine (grand centre commercial parisien, ndlr) attire les gens. (…) Les gens veulent la voir comme la Tour Eiffel et Notre Dame. (…) La Samaritaine ressemble à l’équipe du PSG. Car on y trouve là-bas les joueurs de football les plus précieux au monde sous le même toit. Neymar et Kylian Mbappé ne sont pas seulement les attaquants les plus talentueux du monde mais aussi les plus chers. Désormais, Lionel Messi porte également le maillot du PSG (…). Les trois sont les joueurs de football les plus célèbres de la planète et, ensemble, ils comptent plus d’un demi-milliard d’adeptes sur les réseaux sociaux. (…) Ce club est sur toutes les lèvres. Après la Tour Eiffel et Notre-Dame, Paris a un nouveau repère : une équipe de football au prix exorbitant. » A-t-il expliqué dans les colonnes du « Guardian. »