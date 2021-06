Mardi soir, l’Equipe de France joue son deuxième et dernier match de préparation pour l’Euro 2020. L’occasion pour Didier Deschamps de faire les derniers réglages nécessaires. L’occasion aussi pour Paul Pogba de rendre hommage au groupe mais…

Intérrogé par « Eurosport », le milieu de terrain de Manchester United a prévenu et souhaite impérativement gagner des titres. Même s’il a conscience de la qualité au sein du groupe, il remet l’église au milieu du village et ne s’enflamme pas un seul instant. « C’est vrai que c’est incroyable, c’est beau. Comme on dit, c’est une équipe de PlayStation. Maintenant, ça restera toujours une équipe de PlayStation tant qu’on ne gagnera pas de titres. Il faut gagner un trophée, il faut répondre à toutes ces attentes parce qu’on sera encore plus attendus avec le retour de Karim (Benzema). Une feuille de match comme ça, c’est toujours beau à voir. (…) Mais il va encore falloir travailler, être humble et vouloir gagner même contre les petites équipes. »

Avant de conclure : « Ça ne sera pas facile. Je voudrais même passer ce message au monde entier et à la France : ce n’est pas gagné d’avance. On a une très belle équipe bien sûr, c’est beau, on entend beaucoup d’éloges : ‘Quelle équipe ! Tout le monde nous envie…’ C’est bien, mais nous on reste les pieds sur terre. On veut encore gagner, il va falloir être frais dans la tête et ne pas croire qu’on est arrivés », a prévenu Pogba plus que jamais décidé à devenir champion d’Europe.