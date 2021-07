Ancien membre de l’équipe du Paris Saint-Germain, Javier Pastore accepte de parler de l’évolution du club vice champion de France en titre.

Aujourd’hui dans le club de l’AS Roma, l’Argentin de 32 ans est heureux de voir l’évolution de son ancienne équipe et pense que Paris est sur la bonne voie notamment après sa finale de Ligue des champions la saison dernière. « Oui, ça fait plaisir. On a vu le club changé beaucoup. Le voir arriver à ce niveau, c’est magnifique. On a beaucoup travaillé pour que le club puisse aller en finale de la Ligue des Champions. Voir les deux dernières saisons, cela fait plaisir. » A indiqué l’ancien de Palerme en marge du match nul 2-2 face à Chambly ce samedi.