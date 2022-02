La star du PSG, Neymar, aurait dépensé plus de 3 millions d’euros pour un nouveau manoir au Brésil.

Le dernier achat du joueur de 29 ans a été décrit comme une propriété de sept lits avec son propre court de squash, une énorme piscine, un ascenseur panoramique entre les étages et suffisamment d’espace dans le garage pour 20 voitures. Le Brésilien possède une Koenigsegg CCXR Trevita et une Lamborghini Veneno qui font partie de sa collection de plusieurs millions de voitures. La nouvelle résidence comprend également un grand espace pour se divertir, avec une table de billard et un bar à cocktails.

Neymar a signé un nouveau contrat en début d’année, qui le maintiendra dans le club français soutenu par les Qataris jusqu’en 2025 et lui rapportera un peu plus de 30 millions de livres par an. Selon le site brésilien d’informations sur les célébrités Em Off, Neymar a récupéré les clés du palais vitré de plusieurs millions d’euros, situé dans un domaine résidentiel privé fermé dans un quartier appelé Alphaville près de Sao Paulo, deux jours avant Noël. On ne doute pas qu’il ait passé de bonnes fêtes !