Après un échec à Manchester United, Memphis Depay a eu la force de relancer sa carrière à Lyon. José Mourinho salue cette performance.

« C’est un très grand professionnel. En le regardant, les gens peuvent se dire qu’il aime faire la fête. Mais je pense qu’il a acquis cette maturité à Lyon, c’est parfois ce dont les joueurs ont besoin. Il arrive que les joueurs débarquent trop tôt dans de grands clubs pour lesquels ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à comprendre qu’il y a de la concurrence dans les plus grands clubs, que tu ne peux pas toujours jouer, qu’il y des joueurs fantastiques comme concurrents », a décrit José Mourinho pour talkSPORT.

Et d’ajouter : « Ils peuvent perdre un peu le sens de la réalité et devenir puérils. Et c’est ce qui s’est passé. Donc quand il a décidé d’aller à Lyon, c’était un très bon transfert pour lui. Maintenant il va au Barça avec de la maturité et à un bon âge dans le football. Je pense que la culture du Barça l’aidera aussi à franchir un cap dans cette période importante de sa carrière. Mais je n’ai que de bons souvenirs de lui et je le répète, c’était un grand professionnel. »