Après sa victoire en Ligue des champions avec Chelsea il y a quelques jours, Thomas Tuchel impressionne Kylian Mbappé, un de ses anciens joueurs.

Justement, le champion du monde français a rendu un bel hommage à son ancien entraîneur et le félicite pour ce titre de champion d’Europe avec les Blues. « Après l’Euro, je vais l’appeler (pour le féliciter de sa victoire en C1) car j’ai vraiment une très bonne relation avec lui. (…) Il est fantastique dans le domaine tactique. Il sait exactement comment les adversaires se comporteront et peut prédire les matchs très précisément. Il faut aussi tenir compte de cela, c’est encore un très jeune entraîneur. Il peut devenir l’un des meilleurs entraîneurs du futur et il l’a prouvé pas plus tard qu’avec sa victoire en Ligue des Champions. » Voilà qui devrait faire plaisir au technicien allemand.