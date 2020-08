Le groupe M6 vient de recruter Xavier Domergue pour commenter les matches des Bleus. Pendant plusieurs mois lors de son arrivée sur BeIn Sports, les fans de foot ont affirmé que c’était le sosie vocal de Grégoire Margotton.

“Cela ne m’agace pas, mais cela ne me fait pas sourire non plus. Tout le monde le disait lorsqu’il a commencé à commenter régulièrement sur beIN. Effectivement, c’était notable. Depuis, il a trouvé son truc. Je ne pense pas que M6 ait voulu créer un clone de TF1 en l’engageant. Si de jeunes commentateurs ont pu un peu s’inspirer de vous à un moment, c’est un bel hommage. Je ne lui souhaite que du bonheur, il a beaucoup de chance de commenter les Bleus à son âge”, a indiqué le commentateur de TF1 dans L’Equipe.