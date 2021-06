Avec les Pays-Bas pour disputer l’Euro 2020, Georginio Wijnaldum a signé au Paris Saint-Germain, après avoir été laissé libre par Liverpool. Une arrivée que « l’Equipe » souligne.

Le quotidien français est revenu sur ce choix et valide à 100% l’arrivée du capitaine de la sélection néerlandaise la saison prochaine. « On imagine bien les dirigeants du PSG se frotter les mains devant leur écran à chaque sortie des Oranje. Wijnaldum a tout de la bonne affaire. S’il n’aura sans doute pas son nom sur la tour Eiffel, on peut déjà prédire qu’il sera attendu à Paris comme le Messie dans un secteur de jeu trop souvent douteux. Par son expérience, son état d’esprit, son profil, il coche un nombre assez incroyable de cases. (…) Un roc dans les duels, capable d’aller chasser sans relâche dans sa zone, un leader aussi qui ne se laisse pas dicter les événements. Une facette peaufinée pendant ses cinq années à Liverpool (2016-2021), où Jürgen Klopp l’a essentiellement utilisé comme box-to-box et a fait de lui un des joueurs les plus complets dans l’entrejeu.«