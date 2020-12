Un nouveau visuel pour le sponsor du maillot d’Ajaccio. Mais s’il peu paraître banal en premier abord, il cache en fait une histoire bien particulière.

Sombre histoire. C’était à l’occasion du match entre Ajaccio et Havre, le club corse a dévoilé un maillot floqué d’un sponsor… Plutôt spécial. « En cas de panne. DLMC Anfriani », une pub pour une entreprise locale, spécialiste du dépannage, de l’assistance et du remorquage depuis 1982. Rien détonant, mais si on se concentre deux secondes sur le visuel de celui-ci, on aperçoit un bus. Étonnant, une voiture semble pourtant mieux adaptée non ? Il faut en fait lire entre les lignes. Et pour mieux comprendre, remontons un peu le temps.

Le 18 mai 2018, l’ACA reçoit le Havre dans le cadre du pré-barrage d’accession à la Ligue 1. Et quelques heures avant le coup d’envoi, le bus normand arrive devant l’enceinte et se retrouve immobilisé par des supporters par des supporters corses. Le véhicule est caillassé et des engins pyrotechniques sont mêmes jetés sur, et sous le bus, ce qui endommage une durite. Le bus tombe en panne et ne peut plus bouger. Un épisode qui a sans aucun doute inspiré ce petit clin d’œil, qui risque malheureusement de ne pas plaire à tout le monde.