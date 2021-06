Scène improbable sur Tik Tok ce lundi avec l’interview de Kylian Mbappé et Thomas Pesquet, qui ont parlé de football… dans l’espace.

Incroyable mais vrai. Ce lundi, les fans de football et d’espace ont été gâtés avec une interview croisée entre Kylian Mbappé et Thomas Pesquet sur le compte Tik Tok de l’Euro 2020. Au programme, les deux coqueluches des Français ont échangé autour de différentes questions au sujet du sport, de l’exploration spatiale mais également du parcours assez similaire des deux stars nationales.

Toujours plein d’humour, Thomas Pesquet a invité Kylian Mbappé a venir dans l’espace, mais pas pour jouer au football. « J’ai essayé de jouer [au football là-haut] avec mes collègues, mais jouer au football en apesanteur n’est pas génial du tout. C’est un jeu fait pour être joué sur le sol. Même le jonglage en apesanteur est totalement inutile, car la balle monte mais ne descend jamais. C’est la même chose pour les tirs et tout, donc Kylian je doute que tu sois heureux ici. On essaie de jouer le week-end avec mes collègues, on se fixe même des objectifs, mais vraiment, ça ne marche pas. Sauf pour les retournés acrobatiques ! Mais c’est la seule chose pour laquelle c’est mieux. »

Grand fan d’espace, Kylian Mbappé a également pu poser des questions scientifiques au commandant de l’ISS, qui n’a pas manqué d’encourager les Bleus avant l’Euro 2020, qui débutera le 15 juin pour l’équipe de France face à l’Allemagne (21h).