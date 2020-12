Le commentateur vedette de Canal, Stéphane Guy, a été mis à pied la semaine dernière après avoir défendu à l’antenne Sébastien Thoen, viré du groupe après un sketch reproduisant une émission de CNews. Coéquipier de Thoen niveau humour, Julien Cazarre a apporté son soutien à Stéphane Guy dans France Football.

« Effectivement, les vacances de Noël vont me faire du bien car la valse des compos de Tuchel m’a plus crevé qu’un triathlon à 3 000 mètres d’altitude, et secundo, malgré la légitimité de combattre le racisme, je n’ai pas trouvé que 24 joueurs de Ligue des champions se soulevant contre un 4e arbitre roumain était un acte de bravoure digne de Spartacus… L’homme que je veux mettre en avant n’est pas une star du ballon rond qui étale sa vie comme du Nutella sur Insta, mais un gars normal… si ce mot a encore un sens », a indiqué le chroniqueur de RMC dans France Football.

Avant de poursuivre : « Alors que rien ne présageait de bien tonitruant dans cette Mosson vide et sans âme, un événement anodin de prime abord allait faire boule de neige dans l’espace médiatique. Stéphane Guy rendait hommage au facétieux clown sans nez rouge Sébastien Thoen, évincé de Canal+. Certes, Sébastien n’est pas plus que moi un génie français, mais il méritait selon le n°1 des commentateurs une meilleure sortie que ça… Pis, il a cité Coluche, l’inconscient, dans une période comme la nôtre, il est ouf lui ! Lui, il s’est attaqué à un magnat milliardaire patron de groupe média, pas à un 4e arbitre roumain, excusez-moi de trouver ça légèrement couillu ! Espérons juste qu’à l’avenir, Stéphane nous offre encore quelques minutes de bonheur en plus… »