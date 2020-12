Dans quelques heures, cela fera deux semaines que Diego Armando Maradona a disparu. Véritable icone du Napoli, l’Argentin a inspiré de nombreux fans italiens et notamment Lorenzo Insigne qui souhaite lui rendre un hommage incroyable.

Buteur avec son équipe il y a quelques semaines lors du match et la victoire 4-0 contre l’AS Roma en Championnat, le capitaine napolitain avait brandi un maillot de son idole. Mais quelques semaines plus tard, il va encore plus loin en se faisant tatouer le portrait « d’El Pibe de Oro ». Voyez le résultat.

Lorenzo Insigne se tatoue Diego Maradona dans la peau 🇦🇷🔥 pic.twitter.com/2yLaUFBaNf — La Minute Football (@minutefootball) December 7, 2020