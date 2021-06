Héros malheureux de l’Equipe de France après la défaite lundi soir en huitièmes de finale de l’Euro 2020 face à la Suisse, Kylian Mbappé était forcément très déçu après avoir vue son penalty arrêté par le gardien de la Nati, Yann Sommer.

Même si les réseaux sociaux se sont déchaînés sur la star du Paris Saint-Germain, en revanche, il a reçu le soutien de ses coéquipiers ainsi que sa famille. Et le champion du monde 2018 a même pu recevoir un message de réconfort de la part du président Emmanuel Macron. D’après le « Parisien », quelques heures après l’élimination, Mbappé a pu compter sur le soutien du chef de l’Etat. Les deux hommes se sont parlés par sms et le président n’a pas manqué de l’encourager et de le soutenir malgré la déception.