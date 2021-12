Déçu par le début de saison de la Juve, Buffon n’est pas étonné pour autant.

De passage au micro de Sky Sports Italia ce week-end, Gianluigi Buffon en a profité pour donner son avis sur le début de saison très compliqué de la Juventus Turin. Le gardien de Parme, en Serie B, n’a pas été tendre avec son ancien club.

« Le fait que la dynamique soit descendante était évident. L’arrivée d’Allegri aurait pu nous faire penser à trouver la bonne équipe pour ramener la Juve à ce qu’elle était les années précédentes. Sur le plan individuel, l’équipe n’est pas inférieure à Milan, à l’Inter et à Naples, mais nous devons comprendre si elle peut former une équipe. Et ceci est totalement différent. Au niveau du vestiaire, des gens comme Chiellini et Bonucci devraient être clonés. Idem pour Barzagli. Mais tous les cycles ont une fin, et maintenant nous avons besoin de temps pour reconstruire et je pense que la Juve le mérite après avoir obtenu de bons résultats. »