Pour disputer les qualifications de la Coupe du monde 2022, Tite a sélectionné 4 joueurs de Ligue 1 et 6 champions olympiques.

Au total Tite, le sélectionneur brésilien, a choisi de retenir quatre pensionnaires de Ligue 1 dans sa liste pour les qualifications de la Coupe du monde 2022, au Qatar. On y retrouve les deux Parisiens Neymar et Marquinhos, ainsi que les deux Lyonnais Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes.

La Seleção disputera deux matches de qualification à la prochaine Coupe du monde au Qatar face au Chili d’abord, le 3 septembre puis face au Pérou une semaine plus tard, le 10 septembre. Les Brésiliens sont actuellement en tête de leur groupe avec six points d’avance sur leurs rivaux de toujours, l’Argentine.

La liste du Brésil :

Alisson, Ederson, Weverton – Dani Alves, Danilo, A. Sandro, Arana, Militao, Verissimo, Marquinhos, T. Silva – Casemiro, Fabinho, Fred, B. Guimaraes, Paqueta, Claudinho, Ribeiro – Neymar, Richarlison, Raphinha, M. Cunha, Firmino, Barbosa, Jesus