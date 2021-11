Ce dimanche à 15h avait lieu la dixième et dernière journée de qualifications à la Coupe du monde 2022 dans le groupe H. On fait le point :

Croatie – Russie : 1-0

Après une première mi-temps sans aucun but où une faible Russie a résisté tant bien que mal aux offensives croates, c’est un but contre son camp de Kudryashov (81e) qui est venu décanter la rencontre et réveiller les supporters les plus courageux qui étaient devant le match. Après cela, rien d’autre. 1-0 pour la Croatie qui prend la première place du groupe juste devant la Russie.

Malte – Slovaquie : 0-6

Au sein d’un match très mouvementé, riche en buts et en cartons, la Slovaquie s’est facilement imposé à Malte cet après-midi. Rusnak à deux reprises (6′ et 16′), De Marco (72′) et un triplé de Duda (8′, 69′ et 80′) ont permis au visiteurs de prendre le large. Score final 0-6, Malte termine avec deux cartons rouges, mais surtout dernière de son groupe, la Slovaquie est 3e.

Slovénie – Chypre :

Après un but refusé à Celar (25′), la Slovaquie est revenue des vestiaires déterminé et a fini par trouver la faille à la 48′ par Zajc avant que Gnezda (84′) ne fasse le break. Chypre va réagir par Kakoulis à la 89′ mais ce sera trop tard. Score final 2-1, la Slovénie est 4e, Chypre 5e.