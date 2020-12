Le sélectionneur ukrainien redoute particulièrement l’équipe de France, championne du monde en 2018.

Présent en conférence de presse ce lundi, après le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde 2022, Andriy Shevchenko ne semble pas particulièrement rassuré. « Nous sommes tombés dans un groupe très sérieux. Bien sûr, les matchs avec le champion du monde, l’équipe de France, seront difficiles. Nous connaissons sa puissance. L’équipe de Bosnie-Herzégovine peut être qualifiée de la plus forte parmi celles qui étaient dans le quatrième pot. Nous connaissons aussi la Finlande – nous avons joué contre cette équipe lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Les combats avec les Finlandais ont été difficiles. Maintenant, cette équipe continue de progresser. Le fait qu’elle se soit qualifiée pour l’Euro est la preuve de ses progrès. Le Kazakhstan ne peut pas non plus être réduit à néant. Beaucoup dépendra du calendrier », a-t-il expliqué en faisant le point sur les forces en présence.

Loin d’être le favori de ce groupe D, l’Ukraine espère bien tirer son épingle du jeu et pourquoi pas se qualifier directement pour le Mondial 2022 en terminant devant l’équipe de France.« Il sera intéressant de jouer contre les champions du monde actuels. On peut considérer la France comme la favorite de notre groupe. En général, des équipes intéressantes y ont été versées. La Finlande et la Bosnie-Herzégovine ont récemment montré un jeu attrayant, comme nous. Nous avons donc des matchs intéressants devant nous. Quant au Kazakhstan, cette équipe peut surprendre. Si nous voulons aller à la Coupe du monde (2022), et nous le voulons, alors nous devons sortir de ce groupe, en démontrant notre niveau actuel pour espérer gagner ».