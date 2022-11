Suite de notre tour des sélections avant le coup d’envoi du Mondial. L’Angleterre, lieu où le football est né et dans lequel les meilleurs joueurs du monde évoluent. Entre les supporters les plus investis et des joueurs brillants, quelles sont les chances des Three Lions pour cette Coupe du monde ?

Avec un groupe gratuit, l’effectif le plus cher du monde mais un jeu très pauvre, nous analyserons si cette année, les Anglais vont « bring the football home ».

Un parcours plus qu’abordable jusqu’aux quarts !

La poule de l’Angleterre est plus que gratuite. En effet, avec l’Iran, le Pays de Galles et les États-Unis, la moindre contre-performance de l’Angleterre sera attendue au tournant. En effet, les Anglais devraient finir premier de leur groupe sans aucune difficulté et n’auront pas de gros matchs avant les 8e de finale. Ensuite, ils ont une grande chance de rencontrer le Sénégal en huitième de finale, qui devraient réussir à sortir à la deuxième place du groupe A, sauf si le Qatar ou l’Équateur parvient à faire la surprise. Dans tous les cas l’Angleterre sera favorite pour ce match et devrait rejoindre les quarts de finale de façon plutôt simple.

En quart, une grosse équipe attendra les Anglais, et ça sera probablement la France. En effet, si la France s’en sort comme prévu avec une première place du groupe et une victoire en 8e, les Anglais devront se dresser sur leur passage. Les Three Lions seront donc les plus gros adversaires qu’attend la France, et auront à cœur de venir à bout de leurs rivaux historiques, champions du monde en titre.

Ainsi, attention à ne pas se faire surprendre dès les 8e pour les Anglais, qui n’auront connu que très peu d’adversité jusque-là, et qui vont devoir montrer les crocs contre la France. S’ils parviennent à passer ces dures étapes, rien ne les empêchera d’aller au bout.

1,41 milliard d’euros ! L’effectif le plus cher du monde

Alors, on ne va pas se mentir, on sait que les joueurs anglais sont souvent surévalués sur le marché des transferts. Cependant, avec un effectif valorisé à 1,41 milliard d’Euros, il ne faut pas croire que c’est seulement parce qu’ils sont anglais qu’ils coutent si cher.

Trent Alexander Arnold, le latéral offensif par définition : Prodige absolu de l’Angleterre, le latéral droit de 23 ans de Liverpool est sans aucun doute un atout de taille pour les Three Lions. D’un apport offensif incomparable dans la planète football, ce latéral est probablement le meilleur centreur, passeur et celui qui se projette le mieux dans le monde. Attention cependant aux manques défensifs, qui ont déjà couté cher à Liverpool et qui pourrait s’avérer devenir un réel problème pour Gareth Southgate et son équipe.

Phil Foden et Jude Bellingham, la paire à 210 M€ : C’est sans aucun doute le milieu de terrain que toutes les plus grandes écuries du monde souhaiteraient avoir. En effet, Phil Foden est le chouchou de Guardiola à Manchester City et apporte une puissance offensive que très peu de milieux de terrains peuvent se vanter d’avoir. Derrière, Jude Bellingham est peut-être encore plus complet, et il est à l’heure actuelle le joueur qui fait le plus couler d’encre quant à son avenir.

Harry Kane, capitaine et serial buteur : Le capitaine de l’Angleterre est Harry Kane. Du haut de ses 29 ans, il est le meilleur buteur sur la dernière édition de la Coupe du monde et compte bien enchainer sur celle-ci. Avec 11 buts et 1 passes décisives en 14 matchs cette saison avec Tottenham, « Héros Kane » sera le leader offensif de la sélection anglaise.

Quels sélections ont les joueurs les plus chers au monde appartenant au top 10 de la FIFA ?



1-Angleterre🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1,3B

2-France🇨🇵1,1B

3-Brésil🇧🇷1B

4-Portugal🇵🇹772M

5-Espagne🇪🇸751M

6-Italie🇮🇹646M

7-Argentine🇦🇷627M

8-Pays-Bas🇳🇱495M

9-Belgique🇧🇪339M

10-Danemark🇩🇰287M#transfertmarkt pic.twitter.com/uYhxyFE3ce — FTM (@FooT__Mag) June 24, 2022

Gareth Southgate, ou le jeu assassin

Souvent critiqué pour le jeu très pauvre proposé malgré l’effectif exceptionnel qu’il possède, Gareth Southgate est tout de même le sélectionneur qui a permis à l’Angleterre d’atteindre les demi-finales de la Coupe du monde 2018 et la finale de l’Euro 2022. Sous contrat jusqu’en juin 2024, beaucoup d’Anglais attendent néanmoins beaucoup plus du sélectionneur.

En effet, l’Angleterre connaît actuellement l’une des pires séries de son histoire puisqu’elle n’a pas connu la victoire lors des 6 dernières rencontres. Si les qualités des Three Lions sont sans aucun doute offensives, avec des joueurs de talent comme Sterling, Kane, Foden ou encore Grealish, Southgate ne parvient pas à mettre en place une aussi grosse solidité en défense. Il devra ainsi pallier à ce manque et peut-être penser à mettre de côté la légende Harry Maguire au profit de joueur plus en forme comme Conor Coady ou John Stones.

Southampton en dimanche pluvieux. Voilà à quoi pourrait s’apparenter le jeu des Anglais depuis que le sélectionneur est à sa tête. Même s’il ne faut pas renier les bons résultats qu’il a obtenus, Gareth Southgate semble ne vraiment pas exploiter au maximum les capacités de son équipe. Il n’y a qu’à voir Marcus Rashford, magnifique en club depuis longtemps mais qui n’a jamais réussi à trouver sa place dans l’effectif anglais. Entouré des plus grands talents de la planète, peut-être sera-t-il l’heure pour les Three Lions de démontrer toutes leurs palettes.

Statistiques de Marcus Rashford en sélection

Ainsi, l’Angleterre a sans aucun doute l’un des plus grands effectifs que le football n’ai jamais connu. En effet, avec les meilleurs joueurs du monde en attaque et au milieu de terrain, c’est à la défense de passer un cap pour aider les Three Lions a obtenir ces trophées. Dés lors, aucun doute quant au fait que l’Angleterre va atteindre les quarts de finales, reste juste à voir s’ils arriveront à aller plus loin, pour « Bring the football home ».