Face aux médias, Boubacar Kamara a annoncé le match face à Qarabag comme une finale pour l’OM.

De passage en conférence de presse ce mercredi, Boubacar Kamara a évoqué l’état d’esprit des Marseillais avant le match retour sur la pelouse de Qarabag demain (18h45) en Ligue Europa Conférence.

« On a pris une option sur ce barrage. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer Qarabag. Sur un match, tout peut se passer. À l’aller, on a vu qu’ils avaient de très bons joueurs, ils nous ont mis souvent en danger. Il faut prendre ce match comme si c’était une finale, repartir aussitôt de l’avant et gagner demain pour se qualifier. »