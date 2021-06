L’AC Milan, vice champion d’Italie retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour cela, le club cherche à renforcer son effectif notamment son secteur offensif.

Dans une interview pour le Corriere Dello Sport, Zlatan Ibrahimovic exprime son envie de jouer avec Mauro Icardi : « Je suis favorable à l’arrivée de quelqu’un qui peut aider l’équipe, mais la décision reviendra au club. » Pour rappel, l’attaquant du Paris Saint-Germain a joué 20 matchs de Ligue 1 pour seulement 7 buts. Il y a quelques jours, il a démenti les rumeurs de départ et affirmer son envie de rester au PSG. En plus, Mauro Icardi a joué à l’Inter Milan entre 2013 et 2019 difficile donc de voir un jour, l’argentin avec le maillot Rossoneri quoique tout est possible dans le football aujourd’hui.