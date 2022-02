Libre comme l’air depuis son départ du Real Madrid cet été, Zinedine Zidane a bien l’intention de rester loin des terrains avant de prendre les rênes de l’équipe de France en 2023.

Dans ses colonnes, le journal L’Equipe a récemment mis l’accent sur l’avenir de l’équipe de France. Objectif dans le viseur de Zinedine Zidane depuis déjà plusieurs années, le banc des Bleus semble hors de portée de l’ancien Merengue, maintenant que le patron de la FFF, Noël Le Graët, a confirmé que Didier Deschamps serait le sélectionneur lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar, en 2022. Le président de la Fédération s’est longuement entretenu avec Deschamps à Guingamp et il a pris la décision de lui renouveler sa confiance malgré l’élimination précoce des Bleus à l’Euro 2020, en huitième de finale contre la Suisse. Un choix payant puisque l’équipe de France est allé gagner la Ligue des Nations quelques mois plus tard en battant la Belgique (3-2) puis l’Espagne (2-1).

Si ce poste est inaccessible, du moins cette année, Zidane à surtout choisi de quitter le Real Madrid cet été à cause de l’énorme pression médiatique qu’il subissait, avec quatre conférences de presse hebdomadaires et des journées de 12 heures à Valdebebas. Bref, de quoi totalement épuiser le coach Français. L’Equipe précise que Zidane réside toujours à Madrid (il y a toujours deux fils, Theo et Elyaz, à l’académie du Real) et a accordé une attention particulière à la France lors du dernier championnat d’Europe : « Zinedine suit les Bleus de près. Ils seront toujours dans son cœur et il est prêt à faire beaucoup pour eux, comme il l’a montré lors de son retour en 2005 », explique une source proche de l’entraîneur.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain a pourtant tenté le tout pour le tout selon les informations de Foot Mercato. Mais Zidane a balayé l’offre des Qataris « principalement en raison du fonctionnement interne au PSG et des contours de l’effectif qui ne lui conviennent pas à ce stade ». Pour faire simple, le Français « n’entend pas travailler avec Leonardo » s’il débarque dans la capitale. De son côté, RMC estime que l’ancien coach du Real Madrid refusera les avances du PSG pour se focaliser sur le poste de sélectionneur des Bleus. « Toutefois, Zinedine Zidane pourrait revoir ses plans s’il sent que l’aventure de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France se prolongera au-delà de la Coupe du monde 2022 au Qatar », précise la radio. Affaire à suivre…