Si Mauricio Pochettino semble plus que jamais être l’entraineur qui terminera la saison au Paris Saint-Germain, la rumeur Zinedine Zidane semble toujours d’actualité au club.

Une rumeur commenté par un homme qui le connaît sur le bout des doigts, en la personne de David Bettoni. Dans un entretien accordé à « Marca, » l’adjoint de Zizou au Real Madrid a donné son avis sur le futur de Zinedine Zidane en tant qu’entraineur. « Peut-il aller au PSG ? Je ne sais pas, je n’ai pas vraiment parlé de sa prochaine destination. Il a dit qu’il allait prendre une année sabbatique. Je connais très bien Zizou et il ne pense pas à ça, je sais qu’il est avec sa famille et quand il sera prêt, il écoutera les offres et nous verrons qui voudra le signer aussi, » a-t-il expliqué.

Avant de conclure : « Je pense qu’il est ouvert à tout et il décidera si le club est bon pour lui, s’il y a quelque chose qu’il n’aime pas, s’il est compétitif. Il y a beaucoup de facteurs et nous verrons à la fin de la saison où il ira s’il entraîne ». Zidane au PSG, ce n’est pas impossible, mais ce sera donc au mieux en juillet prochain. »