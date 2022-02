Pour Rothen, Zidane est la clé pour le PSG, pas pour l’équipe de France.

Cible prioritaire du Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane serait assurément l’homme de la situation pour Jérôme Rothen. À l’antenne de RMC ce jeudi, l’ancien international français a adressé un message à Zidane pour tenter de le convaincre de prendre les rênes du PSG la saison prochaine.

« Moi, je suis de l’ancienne génération, je fais partie de ceux qui respectent la passion et les valeurs des clubs. Ça se perd aujourd’hui et ça se perd au PSG. Ça se voit dans l’attitude des dirigeants, de l’entraîneur et des joueurs. Ces valeurs qui ont fait l’histoire du club sont mises en retrait. Je me dis que Zidane peut être le sauveur. Si on part du principe que peu importe l’endroit d’où on vient, où on a entraîné, où on est né, que tout ça ne veut plus rien dire, alors OK, il faut prendre le plus compétent pour mettre en place un projet et se faire respecter des stars. Il n’y en a qu’un aujourd’hui qui est libre et qui est capable de le faire, c’est Zidane. Il ne faut pas avoir honte de le dire, c’est la réalité au vu de ce qu’il a fait à Madrid en termes de palmarès et de leadership. Il a aussi fait progresser des joueurs. Il faut lui donner un pont d’or, un contrat difficilement refusable. Si ça ne le dérange pas de venir entraîner le PSG, il faut qu’il vienne. Viens ! Viens sauver le PSG ! Viens amener ta rigueur et ton professionnalisme dans le vestiaire pour rappeler à certains qu’ils sont dans le faux. Il pourra le faire s’il arrive avec les pleins pouvoirs. »