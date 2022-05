Selon Larqué, Zidane n’est pas venu à Paris ce week-end pour négocier avec les dirigeants du PSG.

Présent ce vendredi au micro de RMC dans l’émission ‘Rothen s’enflamme’, Jean-Michel Larqué a dévoilé quelques informations concernant l’avenir de Zinedine Zidane, annoncé avec insistance sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine.

« J’ai déjeuné à côté de Zizou. Le paradoxe, on en a rigolé, c’est qu’il y avait à la table à côté le directeur général du PSG Jean-Claude Blanc. Tout le monde s’est donné à cœur joie de faire le rapprochement entre le Paris Saint-Germain et Zizou. Je vous rassure ou je ne vous rassure pas, je ne sais pas dans quel état vous êtes, il n’a pas été question de football et de transfert. Au risque de vous décevoir, ou alors ça m’a échappé. (…) J’ai eu le sentiment qu’on était très très loin du football. Il était là pour Roland Garros et pour la finale (de Ligue des Champions). Il n’était pas là pour un transfert ou pour reprendre du service. (Sur le PSG) Bien sûr que je lui ai posé la question. Il m’a dit que c’est une question hors-sujet. »