Annoncé dans le viseur du PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane serait également un énorme atout dans le dossier Kylian Mbappé.

Le départ brutal d’Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United pourrait avoir des conséquences bien au-delà d’Old Trafford, à en croire les informations du Mundo Deportivo. Zinedine Zidane a déjà refusé le poste, mais la famille Glazers a déjà un autre nom en tête pour prendre la succession du Norvégien sur le banc des Red Devils : Mauricio Pochettino.

Actuellement sous contrat avec le Paris Saint-Germain, l’entraîneur argentin serait notamment le petit favori de Sir Alex Ferguson, toujours aussi influent dans les décisions du club. D’ailleurs, Mauricio Pochettino lui-même ne serait pas contre un retour en Premier League (il a déjà entraîné Southampton et Tottenham), le projet au Parc des Princes commençant déjà à s’effriter… Et naturellement, ce coup de théâtre remet Zinedine Zidane dans l’orbite du PSG. Le Français a toujours suscité l’admiration et le respect à Paris et, en cas de départ de Pochettino, il serait le principal candidat pour le banc. Après avoir quitté le Real Madrid, son objectif serait de prendre en charge l’équipe de France lorsque Didier Deschamps quittera ses fonctions après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un plan de carrière tout tracé, que le PSG espère bien chambouler à coup de millions.

Cependant, selon Cope hier, le PSG voit en Zidane non seulement l’homme idéal pour relancer son projet mais aussi un atout essentiel dans sa volonté de renouveler Kylian Mbappé afin qu’il ne parte pas gratuitement en juin 2022, vraisemblablement au Real Madrid. Le club parisien veut à tout prix conserver son joueur vedette mais le temps presse, puisqu’il sera libre de négocier avec n’importe quel club à partir du 1er janvier 2022.

Nasser Al-Khelaïfi a déjà sondé Zinedine Zidane à plusieurs reprises et pourrait bientôt retenter sa chance. Le président du PSG sait que Zizou est l’idole de Mbappé et veut se servir de son influence comme ultime coup de poker pour empêcher l’attaquant de rejoindre Santiago Bernabéu l’été prochain.