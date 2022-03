Malgré son envie d’évoluer aux côtés de Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Neymar, le jeune Xavi Simons se sent comme un poisson dans l’eau avec l’effectif U19 du PSG.

Buteur hier en Youth League face au FC Séville (2-0), Xavi Simons (18 ans) s’est arrêté au micro de PSG TV après la rencontre. Le Néerlandais, en fin de contrat cet été, en a profité pour évoquer la très bonne entente dans l’équipe U19 et le quart de finale qui les attend face au Red Bull Salzbourg.

« Je suis très heureux. La qualification était importante pour l’équipe. On voulait se qualifier et aller loin dans cette compétition. Pour l’instant, tout se passe bien. J’aime ce type de match, avec un adversaire qui met de l’intensité. Cela s’est bien passé, et j’ai même marqué. Le penalty ? J’avais raté mon dernier, mais j’étais confiant. Je voulais aider l’équipe. J’ai un très bon ressenti dans cette équipe. Nous jouons ensemble, nous sommes amis, et nous pouvons aller loin si nous continuons à travailler jusqu’à la fin de la saison. Le quart de finale ? Ce sera dur, on le sait, mais on se concentre sur nous. J’espère que cela va bien se passer. »