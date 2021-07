Didier Roustan donne son avis sur l’arrivée au club du milieu de terrain néerlandais, Georginio Wijnaldum et pense que cela peut être très bien pour le PSG comme pour la Ligue 1.

Un beau sourire, de la classe, et un discours qui laisse transpirer intelligence, maturité et humilité. Un sentiment de vrai, pas de préfabriqué… Bref, tout ce que j’ai pu entendre déjà à son sujet. Assurément un plus considérable pour la Ligue 1 et le PSG. » s’est emballé l’observateur sur le réseau social Twitter