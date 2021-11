De retour en sélection des Pays-Bas afin de disputer la suite des éliminatoires à la Coupe du monde 2022, Georginio Wijnaldum s’est confié et ne regrette pas du tout le choix d’avoir rejoint le Paris Saint-Germain même s’il rencontre des difficultés.

« Tout est différent pour moi, je change radicalement de vie, de pays, de langues. Et forcément, il faut un temps d’adaptation. J’ai de nouveau coéquipiers, un nouvel entraîneur, j’apprends encore à les connaître sur et en dehors du terrain. Je travaille dur pour faire de mon mieux et changer les choses. J’ai pris un risque, mais je pense qu’il faut savoir sortir de sa zone de confort, pour grandir et pour apprendre toujours plus. Et je sais que j’ai fait le bon choix, je suis confiant. » A confié le milieu de terrain du PSG lors d’un entretien devant les médias.