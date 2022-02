Pour Wijnaldum l’adaptation est difficile, mais il n’a pas du tout l’intention de retourner en Premier League.

Arrivé au Paris Saint-Germain sur la pointe des pieds, Georginio Wijnaldum aurait bien voulu retrouver la Premier League plus tôt que prévu. C’est en tout cas ce qu’avait laissé penser le Néerlandais il y a quelques mois dans une interview. Mais ce mercredi sur le site officiel du PSG, l’ancien de Liverpool a mis les choses au clair en assurant qu’il n’a jamais voulu refaire sa valise cet hiver.

« En fait quand il y a eu cette interview, j’étais juste un peu déçu de la façon dont ça se passait sportivement en début de saison sur un plan personnel. Dans cette période, beaucoup pensaient que je n’étais pas heureux au club alors que je l’étais. Simplement, je n’étais pas content du temps de jeu qui était le mien à ce moment-là. Je suis arrivé ici en tant que nouveau joueur et je ne suis pas le seul, il y a eu d’autres recrues. Or, cela prend du temps pour former une bonne équipe, il faut apprendre à se connaître. Je peux parler en connaissance de cause parce que j’avais débarqué dans une équipe en train de se construire quand j’avais signé à Liverpool. Tout le monde voudrait que ça aille vite, mais, malheureusement, les choses ne marchent pas comme ça dans ce genre de situation. »