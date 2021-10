Agent et compagne de Mauro Icardi, Wanda Nara a annoncé une bonne nouvelle concernant l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Sur Instagram, elle a relaté les événements survenus ces derniers jours, et confirmé qu’elle avait voulu quitter son mari : « Après ce qui s’est passé, j’ai été très blessée. Chaque jour, je demandais le divorce à Mauro. Le lendemain, il m’a écrit une lettre comme personne ne m’en avait jamais écrit auparavant : « Je t’ai tout donné et tu as tout, j’espère que tu pourras être heureuse, car cela me rendrait heureux. Et c’est là que j’ai réalisé quelque chose : […] je n’ai rien si je ne suis pas avec lui. Je suis sûr que cette mauvaise passe que nous traversons va nous renforcer en tant que couple et en tant que famille. […] Nos âmes étant fatiguées de pleurer, nous nous sommes librement choisi à nouveau. Je t’aime. » Tout est bien qui finit bien…