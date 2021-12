En manque de temps de jeu cette saison à cause l’énorme concurrence aux postes d’attaquants au PSG, Mauro Icardi voudrait quitter la capitale cet hiver. Selon les informations de Foot Mercato, Wanda Icardi, sa femme et agent, aurait notamment déjà rencontré le président de la Juventus.

Mauro Icardi veut relancer sa carrière, cette saison il n’a quasiment disputé que des bouts de matchs. L’attaquant argentin est relégué à un rôle de remplaçant lorsque l’effectif est au complet et même avec la blessure de Neymar, actuellement. Une situation qui ne conviendrait pas au buteur de 28 ans. Selon les informations de Foot Mercato, Wanda Icardi, sa femme et son agent s’activerait en Italie pour trouver une porte de sortie à son mari pour cet hiver. Elle aurait déjà rencontré le président de la Juventus, Andrea Agnelli, pour évoquer la situation compliquée de Mauro Icardi. Ce dernier lui aurait fait part de son intérêt uniquement dans le cadre d’un prêt de l’ancien attaquant de l’Inter Milan. Le média français indique également le clan Icardi, mené par Wanda, s’active et discute avec d’autres écuries italiennes.