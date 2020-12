Aujourd’hui ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel est parti alors qu’il lui restait encore quelques mois de contrat. Du coup, l’entraîneur allemand va récupérer un petit chèque dans l’histoire.

D’après les indications de « l’Equipe », l’ancien du Borussia Dortmund et donc du PSG va partir l’esprit libre. Ce dernier devrait récupérer un chèque de 7 millions d’euros de la part du président du Paris Saint-Germain et de son actionnaire l’Emir du Qatar. Les avocats de l’entraîneur ne lâchent rien et devraient avoir gain de cause dans cette affaire. Le club parisien ne souhaite pas engager un bras de fer juridique surtout dans la période actuelle et va donc offrir cette somme à son ancien technicien afin qu’il puisse partir à l’amiable et définitivement tourner cette page.