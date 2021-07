L’ancien manager de Manchester United Louis van Gaal ne semble pas vraiment apprécier l’attitude des deux stars du PSG, Mbappé et Neymar.

Pressenti pour prendre la place de Frank de Boer sur le banc des Pays-Bas dans les prochaines semaines, Louis van Gaal a profité d’un entretien accordé au journal L’Equipe pour évoquer l’Euro raté de Kylian Mbappé avec l’équipe de France. Il a également critiqué son coéquipier du Paris Saint-Germain, Neymar.

« La plupart des joueurs ne peuvent pas avoir une vue générale sur l’intérêt de l’équipe. Or il est toujours plus important que les intérêts individuels. Imaginez que vous entraînez Mbappé… (Il sourit) Je pense que c’est compliqué. C’est un défi. […] Physiquement et techniquement, c’est un joueur fantastique. Mais tactiquement, il n’est pas encore au plus haut niveau. Quand tu peux faire une passe, que tu dribbles et que tu perds la balle – et ça lui arrive souvent -, est-ce qu’il joue pour l’équipe à ce moment-là ? Je me pose la question. Ça s’appelle gérer son statut et son environnement, en tant qu’être humain. Fais-tu preuve de modestie ? Vois-tu les implications sur tes coéquipiers ? Ce genre de choses. Vous croyez que Neymar joue pour l’équipe ? (Il se marre) Je ne crois pas. J’aime le phénomène qui est capable de gérer son environnement. Des joueurs comme Kanté et Modric sont un exemple de bons joueurs qui travaillent pour l’équipe. »